Екатеринбург, 9 апреля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Президент Свердловской региональной общественной организации «Уральская ассоциация беженцев» Людмила Лукашёва положительно относится к законодательной инициативе правительства России об упрощённом порядке оформления гражданства РФ, но при этом осторожничает. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM.

Российские паспорта

«Если рассуждать теоретически, то я, конечно же, к этой инициативе отношусь положительно. Как говорится — давно пора. Но как практик я осторожничаю. Во-первых, опять инициатором поправок в закон выступает почему-то правительство (читай — МВД, еще конкретнее — Главное управление по вопросам миграции, еще конкретнее — одна из генералов МВД, которая, на мой взгляд, пока не проявила себя ни в качестве компетентного исполнителя, ни в качестве опытного администратора). Миграционные органы России порой до сих пор работают по-старинке, безынициативно, коррумпировано и нарушительно по отношению к правам человека. Суды и депутатские приемные разрываются от вала жалоб и нареканий», — считает общественница.

При этом, по её словам, инициативы депутатов и предложения общественников «саботируются и ложатся в долгие портфели, а любая, самая нарушающая права человека или логику Конституции, поправка миграционного органа мчится в режиме кортежа под громкий «одобрямс» по всем коридорам власти и неизменно принимается», — говорит Лукашёва.

«Что мешает миграционному управлению МВД уже сейчас работать с соотечественниками не как с гастарбайтерами или временными мигрантами, а как того требует Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» № 99-ФЗ от 24.05.1999 г. и принципы закона о гражданстве? Что мешает оформлять гражданство переселенцам из Казахстана в соответствии с Соглашением от 26.02.1999 «Между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства»?» — спрашивает эксперт.

Лукашёва отмечает, что до 2012 года все соотечественники, переселявшиеся в Россию из Казахстана, Белоруссии или Киргизии, если они родились или проживали на территории РСФСР до 21 декабря 1991 года; если имели в нашей стране постоянно проживающих близких родственников — граждан России, оформляли гражданство в течение трёх месяцев. «А после крошечной поправки в… подзаконный акт ФМС (!) этот срок увеличился на… несколько лет. И полились невидимые миру слёзы — пожилые супруги жили без пенсий и льгот (даже военных!), дети наравне со взрослыми хлебали по полной на положении гастарбайтеров, а переселенцы репродуктивного возраста откладывали рождение детей… И вся эта вакханалия длится до сих пор», — констатирует общественница.

«Еще один пример, совсем свежий. В прошлом году был принят закон, который был анонсирован как закон об отмене практики изъятия паспортов у соотечественников. Закон был принят по результатам многолетней борьбы депутатов, генпрокурора и правозащитников с этим очевидным злом. Как не зло, когда у обычных людей изымались ранее выданные паспорта и годами не возвращали даже по решению судов. Дошло до того, что по этому поводу высказался Европейский суд по правам человека (дело «Аплеева и Джалагония против России»). Поправку внесли, закон должен был заработать в августе 2019 года. Но вновь как по мановению волшебной палочки территориальные органы продолжают свою нарушительную деятельность. Пример — история жительницы Подмосковья. Сначала у нашей героини отказывались принимать заявление по новому закону. Затем под моим нажимом приняли, а когда я уехала — вернули и написали в ответе, что приняли по… ошибке. И как после этого доверять тем, кто действует как напёрсточник на привокзальной площади?» — негодует Людмила Лукашёва

«И еще — хотелось бы задать вопрос: а когда в России появится хоть какая-то структура, контролирующая исполнение тех законов, которые уже наваяла бывшая ФМС на пути наших соотечественников в Россию?» — заключает общественница.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства России. Прежде всего, речь идёт о том, чтобы убрать требование к соискателю обращаться в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Также предложено исключить требования о соблюдении условия нахождения на территории Российской Федерации в течение трёх лет и подтверждения наличия законного источника ряда категорий граждан. А лицам, которые окончили научные или образовательные организации в России, срок трудовой деятельности для целей получения гражданства хотят сократить с трёх лет до одного года.

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