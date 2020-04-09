Москва, 9 апреля, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы до 7 мая отправил под домашний арест Алексея Тарабурина, обещавшего за 3 млн рублей прекратить уголовное дело против нападавших в 2018 году на сына нынешнего премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

В суде

«Суд избрал Тарабурину Алексею мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 мая», — сказал собеседник агентства.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого.

Напомним, два года назад двое жителей Москвы избили сына Михаила Мишустина Александра в ходе конфликта во дворе, после чего он был госпитализирован. За это преступление были задержаны два брата — Андрей и Сергей Бессмертновы. Их приговорили к шести и семи месяцам колонии.

По версии следствия, Тарабурин, представившись помощником экс-главы СК по Москве Александра Дрыманова, предложил жене одного из них за 3 млн рублей прекратить это уголовное дело. Женщина передала деньги, однако уголовное дело не остановили.