Надым, Ямало-Ненецкий АО, 9 апреля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. На Ямале 9 апреля 2020 года в районной больнице Надыма зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией на Урале. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Скончался 47-летний житель посёлка Пангоды, который 30 марта с симптомами ОРВИ был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. Инфицирование новой коронавирусной инфекцией у него было подтверждено 6 апреля. На следующий день он почувствовал себя хуже.

«Для компенсации дыхательной недостаточности пациент был переведен на искусственную вентиляцию легких. Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался», — сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Напомним, на Ямале 9 апреля зарегистрирован 41 человек, инфицированный новой коронавирусной инфекцией. Один из них скончался.