Вашингтон, 9 апреля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что правительства стран мира уже выделили $8 трлн на борьбу с эпидемией коронавируса и её экономическими последствиями, но понадобится ещё больше, 9 апреля сообщает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

При этом, по словам Георгиевой, точный ущерб для мировой экономики от пандемии COVID-19 пока определить невозможно.

«Существует огромная неопределенность в отношении перспективы: всё может ухудшиться в зависимости от многих переменных факторов, включая продолжительность пандемии» , — заявила глава МВФ.

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