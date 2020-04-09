Ново-Огарево, Московская область, 9 апреля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел онлайн-заседание Совета безопасности России. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе заседания глава государства подчеркнул, что даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, российские власти обязаны гарантировать внутреннюю безопасность и очень внимательно следить за тем, что происходит в мире.

«Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции уже привела к глобальному экономическому спаду. Экономисты считают, что разразившийся кризис будет сильнейшим с момента окончания Второй мировой войны.