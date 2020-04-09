Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Цены на жилье в Петербурге в ближайшее время падать не будут — предложение сокращается. Такова оценка аналитиков из консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Так, за первый квартал объем предложения жилья в новостройках Петербурга сократился до 4 млн квадратных метров, ввели в строй только 500 тыс. кв. метров недвижимости, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

С января по март цены на жилье эконом-класса в северной столице подросли на 3%, уточняет «Коммерсант».

Руководитель «Петербургской недвижимости» Ольга Трошева убеждена, что снижения средних цен на рынке строящегося жилья в ближайшее время можно не ждать, так как предпосылок для снижения застройщиками цен нет.

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