Ярославль, 9 апреля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы предлагают расширить список предприятий и организаций, которым разрешено работать в условиях борьбы с коронавирусом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие предложения высказывались в ходе внеочередного заседания думы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области составлен список 55 системообразующих компаний, которые возобновили работу 6 апреля. Депутаты считают возможным открыть малые производства.

Ярославская областная дума

«Очень многие предприятия обращаются с просьбой открыть производства, потому что у них и 50, и 100 человек. Поэтому считаем необходимым рекомендовать правительству Ярославской области рассмотреть возможность открыть предприятия, которые организовали пропускной режим, доставку сотрудников на служебном или личном транспорте, при условии ежедневного контроля температуры, наличия у сотрудников средств индивидуальной защиты и также проведения дополнительных мероприятий по дезинфекции складов, помещений», — отмечает депутат Ярославской думы Василий Бобков.

Еще одно предложение касается предприятий сферы услуг.

«У нас есть предприятия службы быта, так называемые центры красоты и здоровья. Там же не очереди, как в мавзолей, там чаще всего один и тот же контингент, мастера знают, с кем работают. Те, кто возглавляют это дело, не могут сейчас открыть салоны, люди начинают уходить вместе с инструментом и открывать черное дело у себя на дому. Неужели мы от этого получим плюс? — задался вопросом заместитель председателя думы Виктор Волончунас.

Yarregion.ru Список системообразующих предприятий

Все предложения законодателей будут переданы губернатору и в региональное правительство.

«Список этих предприятий корректируется каждые два часа, этот вопрос находится на контроле у губернатора. Каждая заявка отдельно принимается, проводится анализ, и, если все обеспечивается, вносится список. Каждый день он корректируется, не каждую неделю, а каждый день, — пояснил председатель областной думы Алексей Константинов.

Новый вариант списка работающих предприятий Ярославской области планируется обнародовать в самое ближайшее время.