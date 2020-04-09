Чебоксары, 9 апреля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах освятили детскую клиническую больницу. Священнослужители, как и врачи, были в медицинских масках.

Cheb-eparhia.ru Освящение детской больницы в Чебоксарах

На сайте Чувашской митрополии отмечается, что настоятелем чебоксарского Покровско-Татианинского собора Николаем Ивановым и ключарем храма Иверской иконы Пресвятой Богородицы из посёлка Чандрово Павлом Александровым«совершено освящение» отделения реанимации и терапии республиканской детской клинической больницы. Сообщается также, что затем священнослужители «окропили помещения освященной водой и ответили на вопросы медицинских работников».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля над Чебоксарам и Новочебоксарском на легкомоторном самолете совершён крестный ход с образом Владимирской Божией Матери.

Напомним, в Чувашии 9 апреля подтверждены результаты на новую коронавирусную инфекцию ещё у 15 человек, в их числе — двое детей. Всего в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов выздоровел и выписан из больницы 4 апреля.