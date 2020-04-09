Вашингтон, 9 апреля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 апреля, в режиме видеоконференции проходит совещание представителей нефтедобывающих стран, которые намерены согласовать сокращение уровня добычи нефти для стабилизации рынка энергоносителей.