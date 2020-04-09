Козельск, Калужская область, 9 апреля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В окрестностях поселка Березичский Стеклозавод в Козельском районе Калужской области на территории национального парка «Угра» 8 апреля загорелась лесная подстилка на площади 7,9 гектара. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru В нацпарке «Угра» сгорело почти 8 га лесной подстилки

По данным ведомства, низовой пожар случился в 11 часов. Угрозы от пожара населению нет. Огонь был полностью ликвидирован в 16:45 минут. На место пожара выезжали восемь человек и четыре единицы техник.

Напомним, с начала 2020 года в Калужской области произошло около 30 природных пожаров, а общая площадь возгорания превысила 46 гектаров. Причинами возгораний, как правило, стали нарушения правил пожарной безопасности и намеренный поджог. Ежегодно весной специалисты МЧС предупреждают жителей региона об опасности, но не всегда бывают услышаны. Наиболее пожароопасная обстановка в 2020 году сложилась в Барятинском, Сухиничском и Ульяновском районах.