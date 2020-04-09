Ярославль, 9 апреля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Отделение пульмонологии ярославской больницы №2 вместе с пациентами, которые там проходят лечение и медицинским персоналом закрыто на карантин из-за положительного теста на COVID-19 одного из пациентов. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больница

Больной был госпитализирован с пневмонией. Всех таких больных сейчас обязательно тестируют на коронавирус. Тест показал положительный результат, но пока он не подтвержден лабораторией.

«Сейчас отделение находится на 14-дневном карантине. Маршрутизация пациентов с заболеваниями легких перестроена. Они по-прежнему будут госпитализироваться в больницу №2, но на другой этаж. Предприняты все меры для локализации возможной инфекции, изолированы воздухоотводы отделения», — сообщили в областном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего в отделении находятся 45 пациентов и 8 сотрудников больницы.