Кострома, 9 апреля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Костромской области появились новые виды мошенничества, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает костромское отделение Банка России.

Аферисты начали требовать с жителей области оплаты штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции, некоторые мошенники представляются волонтерами и предлагают пожилым людям купить продукты, оплатив их с банковской карты. Кроме этого, мнимые сотрудники банков связываются с костромичами по телефону и пугают их «предстоящей девальвацией рубля».

«Аферисты звонят костромичам под видом банковских работников, говорят про ужасный кризис в экономике и объявляют о якобы «предстоящей девальвации рубля». Предлагают помочь спасти деньги. Просят перевести все сбережения на безопасное хранение или выведывают информацию для доступа к онлайн-банкингу», — рассказали в костромском отделении Банка России.

Еще один способ обмана связан с темой повышения пенсий из-за кризиса или пандемии коронавируса. Жулики обещают гражданам прибавки к пенсии или разовые выплаты по петиции за самоизоляцию, прося перевести небольшую сумму за оказанную услугу.

Пользователям социальных сетей предлагают пройти тест, и оценить риски заражения COVID-19. После сообщений о «зоне повышенного риска» человеку рекомендуют заказать маски, перчатки и противовирусные средства с доставкой на дом.

Управляющий костромским отделением Банка России Алексей Рыбаченок считает, что вскоре мошенники изобретут и новые варианты отъёма денег. Единственно верный выход в ситуации всеобщей напряженности — перепроверять любую информацию.

«Аферисты умышленно создают ситуацию стресса, провоцируя необдуманные действия своих жертвы. Если от вас что-то требуют по телефону, возьмите паузу, положите трубку и перезвоните самостоятельно в ту организацию, от имени которой был звонок. Стоит насторожиться, если вам сообщают о льготах или выплатах и хотят от вас незамедлительных действий, как правило, назвать конфиденциальные данные, секретный код на обороте или цифры из СМС-сообщения. Государственные организации и банки не запрашивают данные ваших карт, тем более онлайн или по телефону… Будьте бдительны и критически относитесь к любой поступающей к вам информации на тему коронавируса, учитывая, что мошенники скорее всего будут изобретать все новые приемы для обмана граждан», — сказал Алексей Рыбаченок.

Мошенники уже активно пытаются заработать на теме коронавируса. В дома россиян периодически наведываются мнимые дезинфекторы, а ярославских бизнесменов пугают фейковыми распоряжениями Роспотребнадзора и просят приобрести печатную продукцию по новой инфекции.