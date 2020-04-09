В Костроме отмечены новые способы «коронавирусного» мошенничества
Кострома, 9 апреля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Костромской области появились новые виды мошенничества, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает костромское отделение Банка России.
Аферисты начали требовать с жителей области оплаты штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции, некоторые мошенники представляются волонтерами и предлагают пожилым людям купить продукты, оплатив их с банковской карты. Кроме этого, мнимые сотрудники банков связываются с костромичами по телефону и пугают их «предстоящей девальвацией рубля».
Еще один способ обмана связан с темой повышения пенсий из-за кризиса или пандемии коронавируса. Жулики обещают гражданам прибавки к пенсии или разовые выплаты по петиции за самоизоляцию, прося перевести небольшую сумму за оказанную услугу.
Пользователям социальных сетей предлагают пройти тест, и оценить риски заражения COVID-19. После сообщений о «зоне повышенного риска» человеку рекомендуют заказать маски, перчатки и противовирусные средства с доставкой на дом.
Управляющий костромским отделением Банка России Алексей Рыбаченок считает, что вскоре мошенники изобретут и новые варианты отъёма денег. Единственно верный выход в ситуации всеобщей напряженности — перепроверять любую информацию.
Мошенники уже активно пытаются заработать на теме коронавируса. В дома россиян периодически наведываются мнимые дезинфекторы, а ярославских бизнесменов пугают фейковыми распоряжениями Роспотребнадзора и просят приобрести печатную продукцию по новой инфекции.