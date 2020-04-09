Ярославль, 9 апреля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В Ярославле начался рост долгов за коммунальные услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители управляющих компаний. Снижение платежной дисциплины наблюдается с начала апреля.

Yarregion.ru Квитанция

«Через неделю после того, как жителям были доставлены квитанции за март, мы видим примерно половину поступлений, которые обычно были на эту дату. Это не может не настораживать», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из управляющих компаний.

По мнению коммунальщиков, на снижение платежей повлиял режим самоизоляции. Часть людей отложили визиты в банк и на почту, которые, к тому же, изменили график работы.

Другой фактор — действия властей, отменивших право взимать пени до 2021 года за услуги ЖКХ. Также на это время нельзя ограничивать неплательщикам коммунальные услуги. Эта мера призвана защитить жителей от экономических трудностей, но может сказаться на объеме оплаты коммунальных услуг.

«Отключение коммунальных услуг было единственным рычагом воздействия на неплательщиков, которые и при хорошей экономической ситуации не хотели платить. Мы прогнозируем рост долгов. Экономическая ситуация ухудшается, многие теряют доходы. Сфера ЖКХ работала и будет работать, но, в зависимости от уровня платежей, могут быть сокращены расходы на обслуживание жилого фонда. Если денег не будет, будем отказывать от ремонта подъездов в пользу неотложных работ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управляющей компании.

В управляющих компаниях пока не могут предсказать уровень роста долгов за услуги ЖКХ, но сходятся в том, что он неизбежен.