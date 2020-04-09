Кострома, 9 апреля, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Здравоохранение Костромской области получит дополнительные деньги на борьбу с COVID-19. В бюджет региона на 2020 год внесли ряд поправок. Решение было принято на внеочередном заседании Костромской областной думы 6 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Медицина и деньги

В развитие регионального здравоохранения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации будет вложено дополнительно 156,6 млн рублей. 130 млн рублей из них — федеральные средства, выделенные области на оснащение коек для больных коронавирусом по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина.

Еще 26,7 млн рублей департаменту здравоохранения выделили из резервного фонда Костромской области. По решению думы резервный фонд областной администрации увеличили с 40 до 90 миллионов рублей.

Средства потратят на приобретение защитных костюмов, дезинфицирующих средств и масок для медиков. Сообщается, что «значительная часть» денег была направлена на транспортные расходы больниц региона, отбор проб у пациентов на коронавирус и монтаж систем подачи кислорода в ряде лечебных организаций. Всего из резервного фонда региона в депздрав за последние три недели направили 39,7 млн рублей.