Калуга, 9 апреля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Калуге к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался ремонт улицы, названной в честь освободителя города, генерал-полковника Ивана Болдина. Об этом 9 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Kaluga-gov.ru В Калуге начался ремонт улицы, названной в честь освободителя города, генерал-полковника Ивана Болдина.

Генерал-полковник Иван Васильевич Болдин — советский военачальник, участник Первой и Второй мировых войн. С ноября 1941 по февраль 1945 гоа — командующий 50-й армией. Под его командованием в декабре 1941 года была освобождена от врага Калуга. На улице имени генерала также расположен сквер имени Ивана Болдина и мемориал «Вечная слава павшим за Родину», установленный в память о погибших на фронте работников калужского спичечно-мебельного комбината «Гигант». На мемориальных плитах увековечены имена 57 калужан.

Ремонт данной калужской магистрали включен в проект «Улица Победы», который предусматривает в 83 регионах России приведение в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с участниками минувшей войны. В 2019 году каждый регион страны при формировании программы дорожных работ нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включил в перечень объектов городские улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.