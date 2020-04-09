Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Адмиралтейские верфи в Петербурге отправили под домам более двух третей от всех работников в связи с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии 9 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

«На данный момент деятельность предприятия обеспечивают около 2000 человек, что составляет чуть меньше трети от всей численности работников завода», — подчеркнули на судостроительном предприятии, входящем в ОСК.

На работу выведены сотрудники тех структурных подразделений, которые необходимы для обеспечения непрерывности технологического процесса по исполнению контрактов, а также обеспечения персонала. Все остальные работники АО «Адмиралтейские верфи» сохранили зарплату, но не работают.

На предприятии создали оперативный штаб по противодействию коронавирусу, разработали стандарт обеспечения санитарно-гигиенической безопасности организации.

Так, для общей безопасности на проходных Адмиралтейских верфей в обязательном порядке всем измеряют температуру, всем работникам предприятия раздают индивидуальные средства защиты, а в здравпункте завода берут тесты на COVID-19.

«На территории предприятия введен запрет на прием пищи вне заводских столовых, при этом в столовых обеспечиваются все необходимые меры по профилактике распространения коронавируса; помещения на всей территории завода обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств», — добавили на предприятии.

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Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус не остановил выполнение гособоронзаказа на Северной верфи в Петербурге. На этом предприятии также проводится тестирование на коронавирус. Работникам постоянно измеряют температуру.

Сотрудники Балтийского завода в Петербурге, также входящего в состав ОСК, вернутся на свои рабочие места с 13 апреля.