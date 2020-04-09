Кострома, 9 апреля, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В Костроме официально подтвердили еще 3 случая заражения COVID-19. Об этом 9 апреля информирует оперативный штаб Костромской области. В числе зараженных людей — врач-педиатр, работавшая в детской поликлинике № 1 в областном центре и два человека из группы контактов умершей 70-летней костромички. Источник заражения врача-педиатра на данный момент неизвестен.

Иван Шилов

«Что послужило (источником, — прим.ред.) ее заболевания, Роспотребнадзор сегодня сказать не может, стопроцентной убежденности нет. Больше заболевших врачей на сегодняшний день в Костромской области нет. Все контакты женщины установлены», — сказала на встрече с журналистами заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

Сейчас все пациенты изолированы в Окружную больницу костромского округа №2. Известно, что всем инфицированным гражданам 60 лет и больше. Один из заболевших находится в состоянии средней тяжести.

Таким образом, в регионе официально подтверждено 12 случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов выздоровели, один человек скончался. В Москве на подтверждении находятся анализы еще трех жителей Костромской области.