Ярославль, 9 апреля, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров направил губернатору Дмитрию Миронову и председателю областной думы Алексею Константинову пакет первоочередных мер поддержки бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Альфир Бакиров

Документ содержит перечень мер финансовой, налоговой и административной поддержки, которые могут быть реализованы органами власти всех уровней.

На уровне региона предлагается предусмотреть субсидии малому и среднему бизнесу на выплату заработной платы, аренду помещений и прочие нужды. Альфир Бакиров предлагает снизить налоговые ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения сроком на 3 года, предоставить отсрочку и рассрочку по региональным и местным налогам.

Уполномоченный считает, что необходимо расширить перечень организаций, которым разрешено работать в период с 4 по 30 апреля 2020 года. Он предлагает возобновить деятельность строительных организаций, ветеринарных клиник, грузоперевозчиков, ритуальных агентств, охранных предприятий, адвокатских контор. По мнению бизнес-омбудсмена, можно открыть работу по записи парикмахерских и салонов красоты при наличии отдельного входа и нахождении в помещении не более 5 человек одновременно, включая персонал.

Местным властям Бакиров предлагает наполовину снизить плату за размещение нестационарных торговых объектов, понизить ставки земельного и имущественного налогов для предпринимателей-физлиц, приостановить до конца 2020 года демонтаж ларьков при условии уплаты аренды и соответствия правилам благоустройства.

Федеральным властям ярославский уполномоченный предлагает расширить список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Этот перечень он просит дополнить сферами жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок, оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и рядом других.

Уполномоченный и бизнес-объединения настаивают на том, что в поддержке со стороны государства нуждаются не отдельные отрасли, а весь малый и средний бизнес.

«Вчера пришла информация, что большинство депутатов областной Думы, входящих в состав фракции «Единая Россия», поддержало позицию нашего аппарата и общественных организаций предпринимателей по перечню первоочередных мер поддержки. С ними солидарны и депутаты других фракций. Решение фракции уже направлено в межведомственную комиссию по устойчивому развитию экономики Ярославской области, созданную в Правительстве региона. Надеюсь, что в ближайшее время пакет первоочередных мер будет значительно расширен с учетом этих предложений. Необходимо ускориться с их принятием и учесть опыт других регионов, которые в аналогичных экономических условиях уже приняли второй пакет антикризисных мер», — прокомментировал Альфир Бакиров.

В аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области с 18 марта по 8 апреля 2020 года поступило несколько десятков официальных обращений от бизнеса региона, большинство из которых коллективные.