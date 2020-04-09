Тверь, 9 апреля, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Изменения в региональное законодательство, предусматривающие снижение налоговых ставок и стоимости патентов для бизнеса, приняты 9 апреля Законодательным Собранием Тверской области, в котором принял участие губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Данные меры обеспечивают поддержку в текущей эпидемиологической ситуации более 5400 предпринимателей региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Принятие этих законопроектов направлено на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в нашем регионе. Снижаем в три раза ставки налога для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Для субъектов малого бизнеса, использующих патентную систему, также уменьшаем стоимость патента в три раза. Все эти меры распространяются на весь период 2020 года», — сказал Игорь Руденя.

Как сообщается, налоговая нагрузка будет снижена для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» — с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» — с 6% до 2%. В общей сложности этой мерой смогут воспользоваться более пяти тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в сфере лесоводства и обработки древесины, полиграфической деятельности, туризма, производства изделий народных художественных промыслов и целого ряда других видов деятельности.

Стоимость патента уменьшается более чем для 450 предпринимателей Тверской области. Это участники лесохозяйственного сектора, общепита, предприятия, предоставляющие экскурсионные услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, и другие виды деятельности. Так, по виду деятельности «Экскурсионные услуги» стоимость годового патента для индивидуального предпринимателя с численностью сотрудников от 11 до 15 человек снизится на 63 600 рублей — с 95 520 рублей до 31 840 рублей.