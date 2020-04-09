Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Петербургский завод Hyundai, который вынужден был закрыться из-за объявленных «нерабочих недель» по коронавирусу, передал городу 18 легковых автомобилей для врачей. Передача транспортных средств состоялась утром 9 апреля, сообщили ИА REGNUM на предприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод Hyundai в Петербурге

Завод передал городу 18 автомобилей Hyundai Solaris в максимальной комплектации — по количеству районов Санкт-Петербурга. Ключи вручили губернатору Александру Беглову, который посетил предприятие.

Компания ожидает, что автомобили будут использоваться детскими врачами: теперь медработники смогут добираться до своих пациентов без использования общественного транспорта, сохраняя социальную дистанцию, что необходимо в связи с распространением коронавируса.

Ранее завод объявлял о закрытии с 30 марта по 3 апреля — на первую «нерабочую» неделю, объявленную президентом Владимиром Путиным.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, завод так и не открылся по сей день. Компания не комментирует, сохранили ли свои зарплаты все сотрудники, которые вынуждены находится дома.

Дилерские центры Hyundai также приостановили работу с 30 марта по 30 апреля.

Заметим, завод компании Hyundai Motor в Петербурге — второй крупнейший автопроизводитель в России, после АвтоВАЗа. Все модели, производимые на предприятии, стабильно входят в число самых продаваемых на российском рынке.