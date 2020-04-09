Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Запрет детям выходить на улицу вкупе с отсутствием школьных занятий приведет к бесконтрольному поведению школьников, предупредил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM учитель из Санкт-Петербурга, комментируя новость о возможном досрочном завершении учебного года.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Закрытая детская площадка. Санкт-Петербург, апрель 2020

По словам учителя, запрет на выход из дома сам по себе, конечно, ведет к тому, что дети будут или бесконтрольно разгуливать по улицам, или просиживать время дома у компьютера. Дисциплина у них не столь высока, как у взрослых, самоконтроль тоже. Даже при условии дистанционной учебы, которая не заменит очную, у детей хоть есть некоторые стимулы учиться. При условии досрочного окончания учебного года они просто будут дезорганизованы, считает учитель.

Он отмечает, что родителям в такой ситуации необходимо понять: ребенок видит и чувствует, что происходит, и ищет поддержки у взрослых. Ситуация совершенно нетипичная, все сейчас находятся в состоянии неизвестности. Нужно рассказать ребенку, что меры по самоизоляции — необходимы, что быть дома — нужно, что пока приходится не ходить в гости, не гулять с приятелями. Дети старшего возраста чаще нарушают запреты, им, конечно, придется растолковать все по-взрослому: болеть сейчас крайне нежелательно, лечиться будет трудно, зато есть возможность справится с вызовом (подростки стремятся к преодолению, и это можно использовать). Необходимо разъяснить, что каждый человек — потенциальный носитель вирусов.

По его словам, ребенок в любом случае не остается один, рядом с ним — его ближайшие родственники, и как у них, так и у него должно быть чувство ответственности за тех, кто рядом. Нынешняя ситуация — неприятный, но подходящий повод эту ответственность развить. Неплохо бы организовать активность детей. Чтение, игры, общение с теми, кто дома. Попробуйте организовать творческие занятия с детьми. Не оставляйте их один на один с проблемами и страхами в нынешней ситуации. И, конечно, берегите свои нервы и здоровье.