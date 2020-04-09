Ярославль, 9 апреля, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В Ярославле депутат областной думы Сергей Хабибулин провел одиночный пикет у стен правительства Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутат потребовал власти обеспечить жителей защитными масками.

Страница Сергея Хабибулина в Facebook Одиночный пикет в Ярославле

Несмотря на многочисленные сообщения региональных властей о том, что в области налажен выпуск масок, в аптеках их по-прежнему нет.

«На столь отчаянный шаг заставило пойти бездействие областных чиновников в помощи закрытого в связи с пандемией короновируса малого бизнеса и отсутствие средств индивидуальной защиты и масок в аптеках для населения, а так же обеспечение СИЗ медиков в больницах области», — сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Депутат пообещал «дойти до Кремля», если региональные власти его не услышат. Правда, пикет продлился недолго.

«К сожалению, простоять в пикете удалось не более 20 минут. Вышел начальник охраны и в грубой форме попросил отойти на проезжую часть, чтобы было видно из окон. У них карантин, поэтому должны соблюдать дистанцию от здания. После отказа покидать место пикета была вызвана полиция. После составления объяснения я был отпущен», — сообщил Сергей Хабибулин.

Ранее депутат выступал с призывом к губернатору закрыть Ярославскую область от приезжих.