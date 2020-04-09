Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Петербургский международный аэропорт «Пулково» отказывается от круглосуточной работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в пресс-службе управляющей компании аэропорта — ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Новый режим начнет действовать с пятницы, 10 апреля. В этот день аэровокзал захлопнет свои двери в 23:00. И затем, с 11 по 30 апреля, «Пулково» будет обслуживать рейсы ежедневно с 08:00 до 23:00.

Вход в пассажирский терминал будет открыт с 05:30, регистрация на утренние рейсы будет начинаться с 06:00. В вечерние часы терминал аэропорта будет закрываться на вход в 23:30, с 23:30 до 01:00 терминал будет работать только на выход.

«В условиях пандемии COVID-19 авиаперевозчики массово сокращают количество рейсов в своих маршрутных программах. Переход «Пулково» на временный сокращенный режим работы позволит оптимизировать ресурсы аэропорта», — подчеркнули в ВВСС.

Добавим, в аэропорту организован оперативный штаб по вопросам коронавирусной инфекции. Все воздушные суда, прибывающие в Петербург, дезинфицируют. В пассажирском терминале в зонах регистрации и досмотра есть специальная разметка для соблюдения дистанции, а в местах общего пользования — дозаторы с антисептиком.

Для дезинфекции применяются средства с противовирусной активностью, обрабатывают не только общественные места и лифты, но и трапы, и пассажирские автобусы. В залах ожидания воздух обеззараживают с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

Персонал аэропорта регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептические салфетки и гели. Медпункт аэропорта работает круглосуточно на втором этаже пассажирского терминала.