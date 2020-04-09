В Калужской области утвердили дополнительные выплаты медикам
Калуга, 9 апреля, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Калуге 9 апреля глава региона Владислав Шапша предложил внеочередной сессии областного Законодательного собрания рассмотреть пакет документов в поддержку персонала учреждений здравоохранения, борющихся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Президент России объявил о том, что медики, борющиеся с новой коронавирусной инфекцией, получат в зависимости от специализации от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. Эти федеральные выплаты не отменяют региональные.
Для поощрения отличившихся медиков в борьбе с коронавирусом также предложена областная награда — медаль «За медицинскую доблесть». К ней полагается единовременная денежная выплата в размере 15 тыс. рублей. Все инициативы, озвученные главой Калужской области, были отражены в законопроектах, одобренных депутатами.