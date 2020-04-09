Посёлок Ханымей, Ямало-Ненецкий АО, 9 апреля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. На Ямале за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Instagram Азата Мектепкалиева Screenshot

Напомним, вечером 8 апреля глава посёлка Ханымей Азат Мектепкалиев в своём аккаунте в сети Instagram сообщил о двух заболевших коронавирусной инфекцией земляках.

«Дорогие ханымейцы, доброго всем вечера! Продолжаю держать вас в курсе. Буквально около часа назад нам сообщили результаты анализов из новосибирского центра «Вектор». Я обещал, что скажу вам сразу о них. Поэтому сообщаю, что у двоих ханымейцев, к сожалению, подтвердился диагноз коронавирус», — написал он.

Роспотребнадзор, как штаб ЯНАО, данную информацию не подтверждают. На попятную пошёл и глава Ханымея.

«Значит, друзья, сразу поясняю — сейчас нельзя утверждать, что наши земляки, которых отправили в обсерватор, точно заражены коронавирусом. Нет! Так требуют медицинские правила. Они близко контактировали с теми, кто возможно, подчёркиваю возможно, будут с диагнозом коронавирус. Сейчас за ханымейцами в ноябрьском обсерваторе круглосуточно будут наблюдать врачи», — написал уже после официальных данных Азат Мектепкалиев.

Оперативный штаб ЯНАО

Официальные данные по обстановке с заболеваемостью в ЯНАО на 9 апреля таковы: 41 случай заболевания коронавирусом, 58 — на госпитализации, 12 216 исследований на COVID-19.