Калуга, 9 апреля, 2020, 12:41 — ИА Регнум. В Калужской области готовы в сутки проводить до 600 исследований на коронавирусную инфекцию в лабораториях областной инфекционной больницы и медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба в Обнинске. При необходимости будет дополнительно задействована и ветеринарная лаборатория. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светланы Рожковой.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша на заседании штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в регионе лабораторно был получен материал от 181 человека. Только областной инфекционной больницей за истекшие сутки на коронавирусную инфекцию обследованы 103 жителя региона.

Глава области Владислав Шапша на заседании регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции поставил задачу — обеспечить проведение не менее одной тысячи ежедневных обследований на коронавирусную инфекцию.

«Нам нужно создать резерв. Организуйте эту работу. Закажите дополнительные тест-системы и обеспечьте проведение до одной тысячи таких анализов с учётом неблагоприятного развития ситуации», — сказал врио калужского губернатора.