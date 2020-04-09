Ярославль, 9 апреля, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Ярославской области 9 апреля подтверждено два новых диагноза COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт «Стопкоронавирус.РФ». Таким образом число официально заболевших в регионе достигло 13 человек, из них 1 человек выздоровел.

Коронавирус

Утром 9 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в своих социальных сетях сообщил, что новых заболевших в регионе нет. После информация из аккаунтов губернатора была удалена.

В правительстве Ярославской области сообщили, что дело в разном подходе к статистике. Новые два случая в Ярославской области — это жители Москвы.

«Информация в Роспотребнадзор пришла позднее. Эти двое — жена и сын находящегося у нас на лечении москвича. Оба находятся в областной инфекционной больнице», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Москвы приехал в Переславский район Ярославской области с уже имеющимся диагнозом. Судя по всему, теперь диагнозы подтвердились у его родных.