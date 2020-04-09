Ярославль, 9 апреля, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области не выявлено новых заболевших COVID-19. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница

«Статистика сегодня такая: с подтверждённым диагнозом — 11 человек, выздоровевших — 2, на лечении — 9 пациентов (в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве). Обследовано за сутки 637 человек. В обязательной изоляции — 732 человека. Предварительно положительные — 8 тестов», — сообщил Дмитрий Миронов.

Губернатор не уточнил, взяты ли предварительно положительные тесты за прошедшие сутки, или это ранее взятые, но пока не подтвержденные диагнозы.

Позднее Дмитрий Миронов скорректировал данные, сообщив о двух новых подтвержденных диагнозах.