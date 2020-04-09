Ярославль, 9 апреля, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Росимущество не смогло найти нового арендатора Петропавловского парка, а мэрия Ярославля и правительство Ярославской области также не хотят брать на себя ответственность за памятник федерального значения. Это следует из ответа заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом депутатам Ярославской областной думы Александру Воробьеву и Елене Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Петропавловский парк

Ансамбль Петропавловского парка XVIII века — федеральная собственность, несколько лет он находился в аренде у частной компании. Фирма хотела провести там реконструкцию со строительством отеля, но так и не сделала этого. Исторические здания кроме Петропавловского храма находятся в руинах. Попытки найти нового арендатора успехом не увенчались.

«МТУ Росимущества трижды выставляло Ансамбль на официальном сайте torgi.gov.ru с целью проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды федерального недвижимого имущества (последние торги назначены на 14.04.2020)», — говорится в ответе Росимущества ярославским депутатам.

В 2019 году Росимущество предложило принять парк мэрии Ярославля и правительству Ярославской области, но также получило отказ. В агентстве полагают, что парк должна взять на баланс именно мэрия города, так как пользуются им для отдыха жители Ярославля.

Впрочем, речь идет не о простом парке, а о памятнике федерального значения, который нуждается в восстановлении. Это дорогостоящие работы, которые мэрия не может себе позволить из-за больших долгов бюджета. Пока что решения проблемы не видно.