Майкоп, 9 апреля, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном видеоселекторном совещании по проблемам коронавируса, которое провел 8 апреля президент России Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. На видеосвязи находились руководители Правительства РФ, администрации президента РФ, всех субъектов страны. На совещании обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Владимир Путин подчеркнул, что безусловным приоритетом сегодня являются повышенная готовность медицинских учреждений, наращивание их ресурсов и возможностей, закупка средств защиты, лекарств, медоборудования, автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели уже выделены средства, которые начнут поступать в регионы в апреле. Президент РФ также поручил Министерству финансов дать возможность субъектам РФ поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Владимир Путин указал на недопустимость закрытия транспортного, грузового и пассажирского сообщения между регионами. Президент страны напомнил о принятых антикризисных мерах и проинформировал о новых решениях.

Мурат Кумпилов по итогам совещания отметил, что основная задача, поставленная президентом, — готовность бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Владимир Путин отметил, что для решения этой задачи всем «нужно действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём», чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. На каждый регион возложена ответственность за выполнение этой задачи, которая должна переломить ситуацию с распространением коронавируса.

В Адыгее в целях упреждения развития негативной эпидобстановки и скорейшей стабилизации ситуации усилены ограничительные меры, увеличиваются мощности медучреждений, приняты профилактические меры. Также в республике уже началась работа по поддержке медиков: установлена величина стимулирующей выплаты специалистам, которые самоотверженно трудятся на переднем крае борьбы с распространением инфекции. Кумпилов отметил, что в регионе готовы реализовывать и новые меры, о которых 8 апреля заявил президент.

«Сегодня по всей стране и, конечно, в нашей республике действуют ограничительные меры. Хочу сказать спасибо гражданам, которые понимают важность самоизоляции и соблюдают её. Благодаря комплексу принимаемых мер, в целом нам удается контролировать эпидситуацию. Одновременно на повестке дня — экономические вопросы, поддержка бизнеса, первоочередная помощь малоимущим. На это указал президент страны, и работа уже ведется», — отметил Кумпилов.

Глава региона напомнил, что в дополнение к федеральным мерам поддержке сформированы и региональные меры.

«Кроме того, приняты решения по снятию ряда ограничений для аграрного сектора, определенного торгового сегмента. От эффективности, продуманности и согласованности с федеральным центром наших действий во многом зависит то, как мы сможем выйти из пандемии и помочь людям в непростой жизненной ситуации», — отметил глава Адыгеи.