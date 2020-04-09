Калуга, 9 апреля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Калужской области к концу недели планируется возобновить работу шиномонтажей и автосервисов, оказание услуг по доставке товаров, самовывозу стройматериалов из строительных магазинов без открытия торговых залов. Расширять этот список власти намерены по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам встречи врио губернатора области Владислава Шапши с калужским бизнес-сообществом в Агентстве развития бизнеса региона.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» На встрече с бизнес-сообществом

«На встрече шла речь о возобновлении работы предприятий малого и среднего бизнеса. Выслушал мнение всех сторон. Считаю важным соблюсти баланс между интересами бизнеса и риском для людей», — написал на своей странице в социальной сети Владислав Шапша.

Напомним, ранее президент калужской областной ассоциации предпринимателей Инна Евсина рассказала ИА REGNUM о том, что бизнес-сообщество предложило с властям региона срочный пакет мер, который может оказать реальную помощь местному предпринимательству в условиях коронавирусной инфекции.