Барнаул, 9 апреля, 2020, 08:59 — ИА Регнум. В связи с карантинными мероприятиями, проводимыми в Барнауле в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, некоторые управляющие компании стали хитрить. Дело в том, что обязанности и расходы по дезинфекции поездов многоквартирных домов, согласно полученным от властей предписаниям, по сути, легли на самих жильцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Якобы дезинфекция подъезда в Барнауле

На видео, поступившем от читателя канала «Алтайские крайности», продемонстрирована любопытная показуха: на кадрах видно, как в подъезд заходят двое. Один, что в защитном костюме и с опрыскивателем, немного орошает пространство, второй мужчина снимает данное действо на камеру, и в считаные секунды оба удаляются. Ситуацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

«Это, конечно, проблема. Мы в ТСЖ тоже получили из Роспотребнадзора «бумагу» о том, что надлежит проводить обработку подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтов, лестничных площадок и маршей. Отдельно там прописана необходимость обработки ручек, кнопок лифтов и домофонов, а также клапанов мусоропроводов. Причём обеспечивать экспозцию дезраствора предписано не менее 20 минут, а затем смывать. Причём использовать можно только растворы, которые указаны в инструкции Роспотребнадзора, и обеспечить даже отдельное помещение для хранения этих средств, комплектов ведер и тряпок…

У нас в ТСЖ есть 0,5 ставки уборщицы. Естественно, мы вчера сразу пообщались с членами правления, поскольку таких денег мы не закладывали в размер оплаты по строке «Текущее содержания жилья». Некоторые горячие головы предлагали срочно самим повысить размер платежей жителей. Но я был категорически против, так как повышение платежа может разрешить только собрание. Поэтому просто подготовили обращение к жителям — помочь уборщице. Хотя, конечно, дезраствор пришлось покупать за счет ТСЖ.

И властные структуры понять можно, написал чиновник бумагу — и снял с себя ответственность. А вот ТСЖ надо искать деньги. А в этом году мы все резервы вбухали в очистку дворов от небывалых снегопадов. Поэтому, конечно, писать бумаги проще. Лучше бы подбросили «копейку» из фонда национального благосостояния на дезрастворы и раздали бы нам бесплатно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, как и во всех российских регионах, из-за мировой вспышки коронавируса введён режим самоизоляции. По состоянию на 9 апреля зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19.

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