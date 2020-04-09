Чебоксары, 9 апреля, 2020, 08:14 — ИА Регнум. В Чувашии за два месяца рождаемость сократилась на 5,9%. Смертность превысила рождаемость на 45,2%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В детской поликлинике Алатырской больницы

В Чувашии в январе-феврале родились 1 743 младенца, что на 110 меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период (-5,9%). Из них 36% детей были первенцами (627 младенцев) в семьях, 36,5% — вторыми (636 детей), 21,3% — третьими (372 ребёнка), 6,2% — четвёртыми и более (108 детей).

Смертность снизилась на 1,9%: за два месяца умер 2 531 человек, что на 48 меньше, чем было в январе-феврале прошлого года. По данным ведомства, основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (41% всех умерших), новообразования (10,9%), внешние причины смерти (10,3%), болезни органов пищеварения (6,7%) и болезни органов дыхания (5,8%).

За два месяца в Чувашии число умерших превысило число родившихся на 45,2%, в то время как в январе-феврале 2019 года — на 39,2%.