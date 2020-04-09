Оренбург, 9 апреля, 2020, 07:40 — ИА Регнум. Оренбургский полицейские в рамках расследования уголовного дела о телефонном мошенничестве, когда с банковской карты оренбуржца похитили 105 тыс. рублей, вышли на одного из членов организованной группы, специализирующейся на хищении с банковских карт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Часть изъятых банковских карт

По данным ведомства, 49-летнему жителю Оренбуржья позвонил неизвестный, представившись сотрудником безопасности банка, он проинформировал о том, что мошенники пытаются завладеть денежными средствами с банковской карты. «Сотрудник банка» дал инструкцию, согласно которой оренбуржец сообщил секретные данные своей банковской карты, в результате чего остался без 105 тыс. рублей.

По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело. Расследуя его, полиция выяснила, что деньги кочевали на карты разных банков и в итоге были обналичены на территории Челябинской области. По подозрению в совершении преступления в Челябинске задержан 33-летний уроженец Удмуртии. У него изъято более 23 сим-карт, десять мобильных телефонов, 140 банковских карт, а также цифровые носители информации и 455 тыс. рублей.

Мужчина признался, что использовал переданные ему секретные коды и от имени потерпевших осуществлял переводы денег, которые впоследствии обналичивал. Известно, что злоумышленник действовал в составе организованной группы, которая орудует на территории нескольких российских регионов. Личности остальных участников устанавливаются.