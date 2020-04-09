Чебоксары, 9 апреля, 2020, 07:39 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с объявленными нерабочими днями стала расти безработица. За несколько дней в республике официально зарегистрировано несколько сотен безработных, при этом в 14,4 раза сократилось число работающих в режиме неполной занятости. Об этом свидетельствуют данные министерства труда республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

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Согласно представленным данным, численность официально зарегистрированных безработных в Чувашии с 30 марта по 4 апреля выросла на 317 человек — с 4817 до 5134, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения увеличился с 0,78% до 0,83% (+0,05%).

Примечательно, что за указанный период численность работников организаций республики, находящихся в режиме неполной занятости, резко сократилась — с 1242 человек до 86, то есть в 14,4 раза.

По данным на 4 апреля, с начала года трудоустроены 6108 человек, в том числе 134 инвалида. Заявлено почти 14 тыс. вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта, в связи с распространением коронавируса, указом президента Владимира Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля, затем продлена до конца апреля. При этом президент не исключил сокращения срока нерабочих дней в случае изменения ситуации с коронавирусом к лучшему.