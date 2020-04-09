Чебоксары, 9 апреля, 2020, 07:16 — ИА Регнум. В столице Чувашии школьники из льготных категорий получают продуктовые наборы. Всего подготовлено порядка 5 тыс. наборов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Наборы льготникам

Продуктовые наборы на период дистанционного обучения получают дети-инвалиды и школьники, которые относятся к льготникам и питаются в школах бесплатно. В Чебоксарах их будут получать около 5 тыс. детей.

В состав продуктовых наборов включены макароны, масло, сахар, рис, чай, сок, конфеты, печенье. «Сухой» паёк будут выдавать родителям в школах раз в неделю до особого распоряжения.

Cap.ru Продуктовые наборы в ярких пакетах

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков уверен, что это «ощутимая помощь семьям, нуждающимся в поддержке и внимании».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии подтверждено 19 случаев COVID-19.

Ранее в республике ужесточены меры самоизоляции. Если прежде под домашний карантин попадали только граждане, которые прибыли из-за рубежа, то с 7 апреля должны самоизолироваться все приезжающие из других регионов. Также ограничены пассажирские перевозки.