Чебоксары, 9 апреля, 2020, 06:52 — ИА Регнум. Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей. Если республика сумеет эффективно реализовать все запланированные мероприятия, то «получим ещё 5 млрд рублей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Заседание регионального правительства Чувашии

Руководитель региона проинформировал, что 8 апреля федеральное правительство утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии, работа над которой началась ещё летом 2019 года.

«Это значит, что в ближайшие четыре года в экономику Чувашии придут 5 млрд рублей. […] Если мы хорошо поработает над этой программой, то получим ещё 5 млрд рублей. Но главное не это: главное — современная конкурентная экономика, не требующая внешних вливаний. Однако сегодня стоит другая задача: поддержать те предприятия и отрасли, которые больше всего пострадали от коронавирусной инфекции. Инфекция закончится, но жизнь продолжится дальше. И утверждённая правительством России индивидуальная программа нам позволит смягчить последствия этой инфекции и продолжить развитие экономики», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в настоящее время правительство Чувашии «активно работает над тем, чтобы определить отрасли экономики (наиболее пострадавшие в условиях пандемии по COVID-2019) и выработать соответствующие эффективные меры поддержки». Олег Николаев отметил, что «в ближайшее время мы озвучим конкретные меры и методы поддержки предпринимателей Чувашии».

Отметим, что 8 апреля на заседании регионального правительства руководитель региона поручил подготовить указ о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в зоне риска из-за мероприятий по профилактике коронавируса. В том числе в нём будут закреплены вопросы налогообложения и иных форм стимулирования предпринимательской деятельности.

Напомним, в 2019 году в перечень депрессивных регионов вошли десять субъектов, включая Чувашию. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработице и инвестициям в основной капитал. Были разработаны программы индивидуального социально-экономического развития.