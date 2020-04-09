Тюменская семья из-за пандемии не может вернуться домой из Таиланда
Тюмень, 9 апреля, 2020, 05:08 — ИА Регнум. Жительница Тюмени вместе с мужем и двумя детьми не может вылететь из Таиланда. При этом, по её словам, при массе желающих вернуться домой, в Россию отправляют полупустые самолеты. Об этом она сообщила порталу 72.ru.
Семья из Тюмени прилетела в Таиланд в начале марта 2020 года.
Сперва тюменцы не могли улететь из Таиланда из-за отмены авиарейсов. Затем стоимость билетов выросла в три раза. Чтобы вернуться в Тюмень, им необходимо найти более 200 тыс. рублей. Таких денег у них нет.
По словам тюменки, в самолёты, возвращающие туристов из Таиланда в Россию, садят по спискам, сформированным путём заполнения анкет на портале Госуслуг и только тех, у кого отменили билеты «Аэрофлота» или S7.
Что делать туристам, купившим билеты в других авиакомпаниях? Что делать тем, у кого заканчивается виза? На что жить в чужой стране? На множество вопросов тюменская семья не получила пока ответы.
В Министерства транспорта России подтвердили, что на бесплатный борт в Таиланде могут попасть только те, кто заполнил анкету на портале Госуслуг.