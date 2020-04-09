Тюмень, 9 апреля, 2020, 05:08 — ИА Регнум. Жительница Тюмени вместе с мужем и двумя детьми не может вылететь из Таиланда. При этом, по её словам, при массе желающих вернуться домой, в Россию отправляют полупустые самолеты. Об этом она сообщила порталу 72.ru.

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«Все телеканалы вещают о том, что выделено 1,5 млрд рублей на вывоз граждан России. Каждый день мне пишут и звонят родственники. Спрашивают, почему же мы не летим, деньги же выделили! Так вот, дорогие мои, заявлю с полной ответственностью, что никто из Таиланда не вылетел за счёт бюджетных средств», — заявила она порталу.

Семья из Тюмени прилетела в Таиланд в начале марта 2020 года.

« За день до вылета нам отменили рейс. Мы бы рады купить обратные билеты, но цены на семью из четырёх человек не дают нам это сделать. Посольство говорит ждите… уже выделены деньги … летят самолеты… мы ждём», — написала ранее тюменка в своём Instagram.

Сперва тюменцы не могли улететь из Таиланда из-за отмены авиарейсов. Затем стоимость билетов выросла в три раза. Чтобы вернуться в Тюмень, им необходимо найти более 200 тыс. рублей. Таких денег у них нет.

По словам тюменки, в самолёты, возвращающие туристов из Таиланда в Россию, садят по спискам, сформированным путём заполнения анкет на портале Госуслуг и только тех, у кого отменили билеты «Аэрофлота» или S7.

«И то, если есть прописка в Москве и Санкт-Петербурге», — уточняет тюменка.

Что делать туристам, купившим билеты в других авиакомпаниях? Что делать тем, у кого заканчивается виза? На что жить в чужой стране? На множество вопросов тюменская семья не получила пока ответы.

В Министерства транспорта России подтвердили, что на бесплатный борт в Таиланде могут попасть только те, кто заполнил анкету на портале Госуслуг.

«Частично невысокая заполняемость бортов связана с тем, что оповещённые граждане не прибывают к вылету. Будем стараться формировать списки с запасом, создавать резерв вылетающих для заполнения кресел», — заявили в ведомстве.