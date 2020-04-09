Тюмень, 9 апреля, 2020, 05:08 — ИА Регнум. Жительница Тюмени вместе с мужем и двумя детьми не может вылететь из Таиланда. При этом, по её словам, при массе желающих вернуться домой, в Россию отправляют полупустые самолеты. Об этом она сообщила порталу 72.ru.

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«Все телеканалы вещают о том, что выделено 1,5 млрд рублей на вывоз граждан России. Каждый день мне пишут и звонят родственники. Спрашивают, почему же мы не летим, деньги же выделили! Так вот, дорогие мои, заявлю с полной ответственностью, что никто из Таиланда не вылетел за счёт бюджетных средств», — заявила она порталу.

Семья из Тюмени прилетела в Таиланд в начале марта 2020 года.

«За день до вылета нам отменили рейс. Мы бы рады купить обратные билеты, но цены на семью из четырёх человек не дают нам это сделать. Посольство говорит ждите… уже выделены деньги … летят самолеты… мы ждём», — написала ранее тюменка в своём Instagram.

Сперва тюменцы не могли улететь из Таиланда из-за отмены авиарейсов. Затем стоимость билетов выросла в три раза. Чтобы вернуться в Тюмень, им необходимо найти более 200 тыс. рублей. Таких денег у них нет.

По словам тюменки, в самолёты, возвращающие туристов из Таиланда в Россию, садят по спискам, сформированным путём заполнения анкет на портале Госуслуг и только тех, у кого отменили билеты «Аэрофлота» или S7.

«И то, если есть прописка в Москве и Санкт-Петербурге», — уточняет тюменка.

Что делать туристам, купившим билеты в других авиакомпаниях? Что делать тем, у кого заканчивается виза? На что жить в чужой стране? На множество вопросов тюменская семья не получила пока ответы.

В Министерства транспорта России подтвердили, что на бесплатный борт в Таиланде могут попасть только те, кто заполнил анкету на портале Госуслуг.

«Частично невысокая заполняемость бортов связана с тем, что оповещённые граждане не прибывают к вылету. Будем стараться формировать списки с запасом, создавать резерв вылетающих для заполнения кресел», — заявили в ведомстве.