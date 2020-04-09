Посёлок Ханымей, Ямало-Ненецкий АО, 9 апреля, 2020, 03:36 — ИА Регнум. На Ямале к вечеру 8 апреля появились ещё двое инфицированных коронавирусной инфекцией. О них сообщил глава посёлка Ханымей Азат Мектепкалиев в своём аккаунте в Instagram.

Www.instagram.com Обращение главы посёлка Ханымей Азата Мектепкалиева к землякам

Результаты анализов двух заболевших ханымейцев подтверждены новосибирской лабораторией «Вектор». Они сейчас находятся в больнице Ноябрьска.

Напомним, на Ямале два посёлка закрыты на карантин по COVID-19 — это Пангоды и Ханымей. Причём результаты анализов ханымейцев, госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, оставались до сих пор неизвестными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 8 апреля на Ямале был зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. С выявленными ханымейцами их стало 43. Отметим, что в посёлке проживает более 4 тыс. человек.