Москва, 9 апреля, 2020, 02:06 — ИА Регнум. Россия в 2020 году недополучит существенную часть нефтегазовых доходов из-за коронавируса, заявил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Это будет очень серьёзный удар по бюджету, и нам нужно всё объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов», — сказал он.

Мишустин добавил, что экономическая ситуация в России быстро меняется, и уже принятых мер, возможно, будет недостаточно. Поэтому в правительстве разрабатывают дополнительные решения по поддержке экономики. Председатель правительства подчеркнул, что в этом вопросе власти рассчитывают на содействие со стороны депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Госдумы от ЛДПР на фоне распространения коронавируса попросили Мишустина ввести мораторий на эвакуацию автомобилей.