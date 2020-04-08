Кишинёв, 8 апреля, 2020, 22:05 — ИА Регнум. Упрощение получения российского гражданства для жителей стран бывшего СССР станет жестом справедливости в отношении русского населения республик, российских соотечественников и все тех, кто культурно и цивилизационно идентифицирует себя с Россией. Об этом заявил 8 апреля в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Александр Ангели, комментируя внесение соответствующего законопроекта в Госдуму РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Российские паспорта

«Это шаг, которого три десятилетия ждали те, кто чувствует себя частью исторической России, но после распада СССР оказались за пределами Российской Федерации, — продолжил эксперт. — Особенно это касается таких стран, как Молдавия, где русские и русскоязычные — гагаузы, болгары, украинцы, евреи и даже многие молдаване — оказались на обочине ксенофобской этнократической государственности, строившей себя как подчеркнуто антироссийский и русофобский проект».

В то же время, по словам Ангели, назвать этот шаг своевременным сложно. «Это бесконечно запоздавший шаг. Многолетняя импотенция российской дипломатии на постсоветском пространстве, отсутствие там России как субъекта ослабили ее позиции в борьбе за идентичность. В той же Молдавии — парадокс! — русскоязычному населению в течение 15 лет было проще получить гражданство Румынии, чем России. И на фоне тотального кризиса и упадка молдавской государственности многие воспользовались этой возможностью. Сейчас более трети населения Молдавии — граждане Румынии», — отметил он.

Эксперт полагает, что сделай Россия этот шаг 15 лет назад, и сейчас у половины населения Молдавии были бы российские паспорта. «Можно с уверенностью сказать, что и политическая ситуация в стране могла бы быть совсем другой. При всей циничной практичности молдаван в вопросе паспортов, не стоит недооценивать политический фактор политики гражданства», — подчеркнул он.