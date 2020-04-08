Попова заявила об отсутствии случаев повторного заражения COVID в РФ
Москва, 8 апреля, 2020, 21:02 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России отсутствуют случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По её словам, приостанавливать или жёстко ограничивать работу всех предприятий в регионах в связи с пандемией коронавируса не стоит, поскольку «ситуация везде разная».
Попова подчеркнула, что регионы должны принимать решения по мерам в связи с коронавирусом, оглядываясь на экономическую ситуацию и сугубо в интересах экономики.
Глава Роспотребнадзора выразила надежду на то, что тест-система на антитела к коронавирусу будет зарегистрирована уже 10 апреля.