Москва, 8 апреля, 2020, 20:42 — ИА Регнум. В рамках соглашения ОПЕК+ Россия готова сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.