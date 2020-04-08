Как будут облагаться налогами доходы по вкладам на сумму свыше 1 млн рублей
Москва, 8 апреля, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Согласно новому закону о налогообложении вкладов на сумму свыше 1 млн рублей, подписанному президентом России Владимиром Путиным, при расчете будут суммироваться все вклады гражданина во всех банках страны. Исключение составят только доходы по низкопроцентным вкладам (не более 1%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налогообложении вкладов на сумму свыше 1 млн рублей. Теперь налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будут облагаться доходы физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) в виде суммы процентов, полученных по вкладам, превышающим 1 млн рублей, по ключевой ставке Банка России. Будет применяться вычет процентов, начисленных по ключевой ставке Банка России на сумму в 1 млн рублей.
По его словам, в то же время не будут учитываться доходы по низкопроцентным вкладам (не более 1%). Соответственно, не будут облагаться налогом доходы по зарплатным счетам (обычно это менее 1%). Освобождены от налогообложения эскроу счета. Изменения суммы вкладов в валюте, обусловленные курсовыми изменениями иностранных валют по отношению к рублю, учитываться не будут.
Он отметил, что такой же механизм будет работать и по инвестициям в ценные бумаги, доходы от чего вплоть до настоящего времени также не облагались в Российской Федерации налогом.