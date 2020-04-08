Екатеринбург, 8 апреля, 2020, 20:34 — ИА Регнум. В торговых сетях Екатеринбурга из-за ажиотажного спроса образовался дефицит продуктов, которыми в народе принято укреплять иммунитет. Это лимоны, имбирь и чеснок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Чеснок

В Юго-Западном районе города в магазинах ближайшей доступности просто невозможно купить лимон или имбирь. В ассортименте лишь чеснок за 290−305 рублей за кг. Либо же и вовсе предлагается купить сразу три головки по 49 рублей за каждую.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Чеснок

«Их быстро скупают. Сейчас же инфекция, вот и разбирают», — прокомментировала недостаток лимонов и имбиря одна из продавщиц.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России цены на имбирь, чеснок и лимоны резко повысились из-за пандемии коронавируса. Магазины сваливают вину на поставщиков, заявляя, что в торговых сетях даже и не планируют играть на настроениях жителей.