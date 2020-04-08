Ашхабад, 8 апреля, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В Туркмении продолжает усугубляться социально-экономическая ситуация — и в столице, и в регионах в банкоматах нет наличных денег, а многие магазины не принимают банковские карты, передает «Азатлык».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Туркмении

По словам местных жителей, людей, стоящих в очередях к банкоматам, зачастую забирают в отделение полиции, где с ними проводят беседы о «недопустимости столпотворений».

Также туркменистанцы жалуются на то, что частные и даже государственные магазины отказываются принимать к оплате банковские карты, ссылаясь на отсутствие связи между POS-терминалами и банками.

Отмечается, что с 28 марта 2020 года магазины столицы Туркмении ввели очередные ограничения на сумму покупки по безналичном расчету. Теперь лимит при оплате банковской картой составляет лишь 80 манатов (1730 рублей), после чего карта блокируется на 48 часов.

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