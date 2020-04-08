Москва, 8 апреля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. IT-отрасль всё же выпросила у правительства РФ финансовую поддержку в связи с экономическим кризисом, нарастающим вследствие вспышки заболеваний коронавирусной инфекцией, хотя очевидно, что в сложившейся ситуации отрасль эта не является ни приоритетной, ни жизненно необходимой.

Digital.gov.ru Цифровое общество

Мы уже писали о том, что в конце марта ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) обратилась в Минкомсвязь с просьбой включить IT-индустрию в список отраслей, которые страдают от пандемии и доказали, что у отрасли нет никаких оснований для такой просьбы.

Тем не менее, 7 апреля Минкомсвязь РФ направляет в Минэкономразвития перечень мер поддержки IT-отрасли в связи с экономическими последствиями борьбы с коронавирусом. В перечень входят налоговые льготы, усиление мер, предусмотренных нацпрограммой «Цифровая экономика» меры, другими словами, антикризисные финансовые вливания в отрасль.

30 марта был опубликован перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

гостиничный бизнес;

общественное питание;

деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Эти отрасли планируется поддержать с помощью денежно-кредитной политики государства. Тем не менее эксперты считают, что не многие из них возобновят работу в полном объёме после окончания борьбы с пандемией. Зато вовсю расцветёт всё, что связано с цифровизацией и IT:

дистанционное обучение,

телемедицина,

цифровые платформы государственных и юридических услуг,

интернет-магазины,

финтех,

цифровая почта и прочее.

Сможет ли диджитал-картинка удовлетворить потребность людей летать в другие страны, заниматься спортом, делать прически и ужинать в ресторане?

И разве машиностроение или сельское хозяйство заслуживают меньшего внимания и поддержки со стороны правительства, чем IT-индустрия, которая находится в положении наибольшего благоприятствования бизнесу в нашей стране. Цифра останется, но что она будет обслуживать, когда людям не на что и нечего будет есть, негде жить и на что учиться и лечиться?