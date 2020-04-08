Цифровизация выпросила и получила господдержку. А почему не машиностроение?
Москва, 8 апреля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. IT-отрасль всё же выпросила у правительства РФ финансовую поддержку в связи с экономическим кризисом, нарастающим вследствие вспышки заболеваний коронавирусной инфекцией, хотя очевидно, что в сложившейся ситуации отрасль эта не является ни приоритетной, ни жизненно необходимой.
Мы уже писали о том, что в конце марта ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) обратилась в Минкомсвязь с просьбой включить IT-индустрию в список отраслей, которые страдают от пандемии и доказали, что у отрасли нет никаких оснований для такой просьбы.
Тем не менее, 7 апреля Минкомсвязь РФ направляет в Минэкономразвития перечень мер поддержки IT-отрасли в связи с экономическими последствиями борьбы с коронавирусом. В перечень входят налоговые льготы, усиление мер, предусмотренных нацпрограммой «Цифровая экономика» меры, другими словами, антикризисные финансовые вливания в отрасль.
30 марта был опубликован перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Эти отрасли планируется поддержать с помощью денежно-кредитной политики государства. Тем не менее эксперты считают, что не многие из них возобновят работу в полном объёме после окончания борьбы с пандемией. Зато вовсю расцветёт всё, что связано с цифровизацией и IT:
- дистанционное обучение,
- телемедицина,
- цифровые платформы государственных и юридических услуг,
- интернет-магазины,
- финтех,
- цифровая почта и прочее.
Сможет ли диджитал-картинка удовлетворить потребность людей летать в другие страны, заниматься спортом, делать прически и ужинать в ресторане?
И разве машиностроение или сельское хозяйство заслуживают меньшего внимания и поддержки со стороны правительства, чем IT-индустрия, которая находится в положении наибольшего благоприятствования бизнесу в нашей стране. Цифра останется, но что она будет обслуживать, когда людям не на что и нечего будет есть, негде жить и на что учиться и лечиться?