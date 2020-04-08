Киев, 8 апреля, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Правительство Украины готовится к резкому росту безработицы в стране в этом году, заявил на брифинге 8 апреля министр экономики Игорь Петрашко.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

«Безработица будет как временной, так и постоянной, исходя из тех реалий, которые сейчас складываются», — заявил чиновник.

По его словам, правительство прогнозирует рост «официальной» безработицы в этом году до 9,4%. На сегодня в стране уже зарегистрировано 364 тысячи безработных, что на 13% больше, чем в 2019 году.

«Соответственно, первоочередными задачами для правительства сегодня являются сохранение максимального количества рабочих мест, поддержка тех украинцев, которые уже потеряли работу, а также обеспечение восстановления экономики после окончания пандемии коронавируса… Также правительство расширяет программу помощи безработным и упрощает доступ к ней», — заявил Петрашко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предыдущий министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что от 170 до 500 тыс. украинцев потеряют работу из-за коронавируса и вызванного карантином экономического кризиса, и это еще консервативная оценка.