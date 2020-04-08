Киев, 8 апреля, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова начала расследование относительно возможных неправомерных действий экс-президента страны Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 гг.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба генпрокуратуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что дело против Порошенко заведено на основании обращения работников Верховного суда Украины.

Дело против Порошенко возбуждено по целому ряду статей — злоупотребление властью или служебным положением; вмешательство в деятельность судебных органов; невыполнение судебного решения; а также — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти.

Адвокаты Порошенко уже дали брифинг по этому поводу, заявив, что считают открытие новых дел в отношении их подзащитного «продолжением преследований».

«Ирина Венедиктова… стала генпрокурором именно для того, чтобы интенсифицировать преследования Порошенко… Регистрация производств касательно издания президентом указов, то есть касательно реализации президентом конституционных полномочий — это абсолютный юридический абсурд», — заявил адвокат Игорь Головань.

Сам Порошенко открытие дел пока не прокомментировал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ряд экспертов и политиков выражали уверенность, что фракция Порошенко «Европейская солидарность» помогла «Слуге народа» принять закон о продаже земли в обмен на прекращение преследований бывшего главы государства.