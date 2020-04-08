Кострома, 8 апреля, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Медицинские работники Окружной больницы города Костромы № 2, которые лечат заразившихся коронавирусной пневмонией, поселятся в специально оборудованном помещении учреждения. Об этом ИА REGNUM сегодня рассказала замгубернатора Костромской области Ольга Еремина. Речь идет о 23 врачах и 30 медсестрах, работающих в инфекционном отделении.

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«Ряд людей в окружной больнице № 2, для того чтобы быть полностью безопасными, приняли решение со следующей недели проживать в больнице. Им выделили отдельные палаты. Их жизнь будет состоять из следующих этапов: это работа и небольшой отдых в подготовленной для них комнате. Представители бизнеса откликнулись, чтобы создать им условия, приближенные к домашним. Туда закупаются небольшие холодильники, телевизоры, чайники, СВЧ-печи. Одно предприятие готово оказать помощь по обеспечению их домашней едой», — сказала Ольга Еремина.

После двух недель круглосуточной работы с небольшими перерывами медики уйдут на 14-дневный карантин в обсервацию. Если у них не будет наблюдаться признаков заболевания, они вернутся к лечению пациентов.